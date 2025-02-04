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04 лютого 2025, 01:59

На Миколаївщині чоловік намагався зґвалтувати на вулиці 21-річну дівчину

04 лютого 2025, 01:59
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фото: поліція
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Днями жителька селища Єланець Миколаївської області повідомила в поліцію, що невідомий чоловік намагався її зґвалтувати, а також вкрав її мобільний телефон

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Повертаючись ввечері додому, 21-річна дівчина помітила, що її наздоганяє чоловік. Він схопив її за верхній одяг, штовхнув та намагався зґвалтувати. На щастя, дівчині вдалось втекти, а на місці злочину залишились її особисті речі.

Правоохоронці встановили особу зловмисника – 36-річного жителя району, якого раніше неодноразово судили за вчинення майнових злочинів.

Нападника затримали. У його кишені виявили та вилучили мобільний телефон дівчини.

Затриманому повідомили про підозру. Фігуранта взяли під варту, йому загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Хмельниччині чоловіка засудили за зґвалтування 9-річної доньки.

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