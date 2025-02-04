На Тернопільщині чоловік обікрав сигаретний кіоск

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За словами правоохоронців, на пульт Управління поліції охорони в Тернопільській області 3 лютого о 21:40 надійшов сигнал "Тривога" з кіоску тютюнових виробів у місті Тернополі.

Правоохоронці прибули на місце виклику і впіймали зловмисника. Ним виявився раніше судимий житель обласного центру 1994 року народження. Він проник до кіоску в центрі обласного центру, виламавши металопластикові двері, і викрав кілька блоків цигарок та готівку.

Окрім викраденого у злодія виявили невідому речовину рослинного походження.

Триває слідство.

Нагадаємо, у Харківській області викрили псевдоволонтерів, які працювали на Росію. Зловмисники вишукували, де розміщується особовий склад Сил оборони та місця стаціонарного лікування поранених військових.