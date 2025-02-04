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04 февраля 2025, 14:06

Угрожал пистолетом: в Ровно ранее судимый мужчина ограбил квартиру

04 февраля 2025, 14:06
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фото: Национальная полиция
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В Ровно мужчина ворвался в квартиру и ограбил владелицу, угрожая ей пистолетом. Правоохранители задержали злоумышленника

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews.

Отмечается, что 2 февраля около часу ночи на спецлинию 102 обратилась 38-летняя жительница областного центра. Женщина сообщила, что в ее квартире неизвестный, а она спряталась.

На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа.

Правоохранители выяснили, что неизвестный мужчина выбил ногой стекло балкона находящейся на втором этаже квартиры. Угрожая пистолетом и применением физической силы, забрал у женщины более 8000 гривен и скрылся.

Полиция разыскала злоумышленника по месту жительства. Вором оказался 27-летний житель, недавно освободившийся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение аналогичного преступления.

Во время проведения обыска правоохранители обнаружили и изъяли травматический пистолет, похищенные средства и одежду, в которой он находился при совершении преступления.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, харьковчанин ограбил пенсионера, который потерял сознание из-за контузии.

Ранее мы сообщали, что в Киеве задержали мужчину, который ограбил 18-летнюю студентку. Он выхватил у нее телефон прямо из рук на улице и скрылся.

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