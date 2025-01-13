Суд виніс вирок військовому за п'яну ДТП у Рівному, у якій загинула працівниця ТЦК

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У Рівному засудили до позбавлення волі військового, який будучи п'яним за кермом, спричинив смертельну аварію - загинула працівниця ТЦК

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на rivne.media.

Аварія сталась пізно ввечері 11 липня 2024 року на вулиці Соборній у Рівному. Обвинувачений, 41-річний Павло Донець, за кермом "Renault Scenic" під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із легковиком "Renault Megane", за кермом якого був 24-річний житель Рівного.

Від удару автомобіль "Renault Megane" перекинувся на бік та його відкинуло у "BMW", який їхав у попутному із ним напрямку.

Унаслідок ДТП загинула 31-річна військова Марина Гринчук, яка була пасажиркою автомобіля "Renault Scenic". Також постраждав водій "Renault Megane" - у нього діагностували перелом руки.

За даними матеріалів суду, обвинувачений перевищив швидкість та був п'яним - у його крові виявили 1,85 проміле алкоголю.

Павло Донець свою вину визнав повністю, також він повністю визнав цивільний позов потерпілих.

Суддя визнав чоловіка винним у скоєнні смертельної ДТП та присудив йому 7 років ув'язнення. Також він задовольнив цивільні позови потерпілих та стягнув із страхової компанії ПрАТ "СК УНІКА" на користь водійки "BMW" ще 156 800 грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що винуватець смертельної ДТП на Кіровоградщині отримав умовне покарання.