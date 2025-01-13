08:34  13 січня
У Києві автівка влетіла у кіоск
16:34  12 січня
Лінія фронту просувається: жителів Дніпропетровщини попередили про загрозу
06:52  13 січня
Окупанти нарощують системи ППО в Криму, послаблюючи інші ділянки фронту
UA | RU
UA | RU
13 січня 2025, 07:12

Суд виніс вирок військовому за п'яну ДТП у Рівному, у якій загинула працівниця ТЦК

13 січня 2025, 07:12
Читайте также на русском языке
фото: поліція
Читайте также
на русском языке

У Рівному засудили до позбавлення волі військового, який будучи п'яним за кермом, спричинив смертельну аварію - загинула працівниця ТЦК

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на rivne.media.

Аварія сталась пізно ввечері 11 липня 2024 року на вулиці Соборній у Рівному. Обвинувачений, 41-річний Павло Донець, за кермом "Renault Scenic" під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із легковиком "Renault Megane", за кермом якого був 24-річний житель Рівного.

Від удару автомобіль "Renault Megane" перекинувся на бік та його відкинуло у "BMW", який їхав у попутному із ним напрямку.

Унаслідок ДТП загинула 31-річна військова Марина Гринчук, яка була пасажиркою автомобіля "Renault Scenic". Також постраждав водій "Renault Megane" - у нього діагностували перелом руки.

За даними матеріалів суду, обвинувачений перевищив швидкість та був п'яним - у його крові виявили 1,85 проміле алкоголю.

Павло Донець свою вину визнав повністю, також він повністю визнав цивільний позов потерпілих.

Суддя визнав чоловіка винним у скоєнні смертельної ДТП та присудив йому 7 років ув'язнення. Також він задовольнив цивільні позови потерпілих та стягнув із страхової компанії ПрАТ "СК УНІКА" на користь водійки "BMW" ще 156 800 грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що винуватець смертельної ДТП на Кіровоградщині отримав умовне покарання.

ДТП Рівне аварія смертельна ДТП
Винуватець смертельної ДТП на Кіровоградщині отримав умовне покарання
12 січня 2025, 18:04
На Волині вантажівка, яка посипала дорогу, з’їхала у кювет та перекинулась
12 січня 2025, 17:26
В окупованому Іловайську перевернувся автобус: є загиблі, багато постраждалих
12 січня 2025, 10:04
Всі новини »
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
На Київщині працює ППО
13 січня 2025, 12:17
У ботсаді Гришка не буде житлової забудови
13 січня 2025, 12:02
Прикордонники приземлили на Сумщині дві російські "Гербери"
13 січня 2025, 11:56
На Львівщині сталася потрійна ДТП: загинула жінка, постраждала дитина
13 січня 2025, 11:48
Держдума хоче заборонити вилов риби в Азовському морі
13 січня 2025, 11:39
Удар по маршрутці у Херсоні 6 січня: кількість жертв зросла
13 січня 2025, 11:35
Сварка власників собак у Києві закінчилася стріляниною: подробиці від поліції
13 січня 2025, 10:57
У Києві викрили чиновників, які переплатили 7 млн грн за планшети для ДСНС
13 січня 2025, 10:36
Мешканцям Сіверськодонецька пропонують відмовитися від свого житла
13 січня 2025, 10:35
Чому Україна не може піти на мобілізацію 18-річних
13 січня 2025, 09:50
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Які зміни чекають на українців у 2025 році
В Києві все буде "Благоустрій"
Всі публікації »
Юрій Луценко
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »