В окупованому Іловайську перевернувся автобус: є загиблі, багато постраждалих

фото: російські ЗМІ

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася в окупованому Іловайську на Донеччині загинули три людини, ще 27 були травмовані

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на російські медіа.

Люди поверталися додому з екскурсії, автобус перекинувся в районі Іловайська.

Окупаційні правоохоронні відомства розпочали кримінальне провадження. Відомо, що 59-річний водій автобуса не врахував погодні умови та не обрав безпечну швидкість.

Внаслідок чого не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та перекинувся.

Серед постраждалих четверо дітей. загалом у автобусі було 37 пасажирів.

Нагадаємо, раніше на Львівщині зіткнулись легковик та автобус, постраждали семеро людей.