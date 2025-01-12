В окупованому Іловайську перевернувся автобус: є загиблі, багато постраждалих
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася в окупованому Іловайську на Донеччині загинули три людини, ще 27 були травмовані
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на російські медіа.
Люди поверталися додому з екскурсії, автобус перекинувся в районі Іловайська.
Окупаційні правоохоронні відомства розпочали кримінальне провадження. Відомо, що 59-річний водій автобуса не врахував погодні умови та не обрав безпечну швидкість.
Внаслідок чого не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та перекинувся.
Серед постраждалих четверо дітей. загалом у автобусі було 37 пасажирів.
Нагадаємо, раніше на Львівщині зіткнулись легковик та автобус, постраждали семеро людей.
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