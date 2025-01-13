Суд вынес приговор военному за пьяное ДТП в Ровно, в котором погибла работница ТЦК

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В Ровно приговорили к лишению свободы военного, который, будучи пьяным за рулем, привел к смертельной аварии - погибла работница ТЦК

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на rivne.media.

Авария произошла поздно вечером 11 июля 2024 на улице Соборной в Ровно. Обвиняемый, 41-летний Павел Донец, за рулем Renault Scenic во время обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковушкой Renault Megane, за рулем которой был 24-летний житель Ровно.

От удара автомобиль Renault Megane перевернулся на бок и его отбросило в BMW, который ехал в попутном с ним направлении.

В результате ДТП погибла 31-летняя военная Марина Гринчук, которая была пассажиркой автомобиля Renault Scenic. Также пострадал водитель Renault Megane - у него диагностировали перелом руки.

По данным материалов суда, обвиняемый превысил скорость и был пьян - в его крови было выявлено 1,85 промилле алкоголя.

Павел Донец свою вину признал полностью, также полностью признал гражданский иск потерпевших.

Судья признал мужчину виновным в совершении смертельного ДТП и приговорил его к 7 годам заключения.

Напомним, ранее сообщалось, что виновник смертельного ДТП в Кировоградской области получил условное наказание.