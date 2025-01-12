На Волині вантажівка, яка посипала дорогу, з’їхала у кювет та перекинулась

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Сьогодні, 12 січня, на трасі Володимир-Турійськ на Волині вантажівка, яка посипала дорогу, з’їхала в кювет та перекинулась

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві медіа.

Аварія сталася неподалік закладу "Турійське подвірʼя". Вантажівку діставали з кювета за допомогою крана.

Зазначимо, сьогодні на Волині погіршилася погода - спостерігається снігопад та ожеледиця на дорогах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в окупованому Іловайську на Донеччині перекинувся пасажирський автобус. Внаслідок аварії загинули три людини, постраждалих майже 30.