Винуватець смертельної ДТП на Кіровоградщині отримав умовне покарання

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Компаніївський районний суд на Кіровоградщині призначив винуватцеві смертельної ДТП умовне покарання терміном на два роки

Відповідний вирок оприлюднений у Реєстрі судових рішень, передає RegioNews.

Аварія сталася 13 вересня 2024 року. Водій був за кермом вантажного автомобіля ЗИЛ 130, який перевозив дрова по ґрунтовій польовій дорозі між селами Обертасове та Ромашки Кіровоградської області. В кабіні вантажівки знаходилися двоє пасажирів, ще один перебував на підніжці з боку водія, за межами кабіни.

Під час руху водій не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини. Вантажівка перекинулася та придавила пасажира, який знаходився поза кабіною. Чоловік помер у лікарні.

Обвинувачений визнав свою вину та відшкодував брату загиблого шкоду. Суд призначив винуватцеві аварії чотири роки позбавлення волі та заборонили керувати транспортними засобами на два роки. Проте суд звільнив його від відбування покарання з випробуванням та встановив іспитовий строк - два роки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно смертельної аварії, яка сталася у Хмельницькому районі влітку минулого року.