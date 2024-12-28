На Рівненщині п'яний водій позашляховика переїхав велосипедистку

фото: Нацполіція

Аварія сталася ввечері 27 грудня у селі Колки Сарненського району. Потерпілу ушпиталили до лікарні з серйозними травмами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Рівненській області.

За даними слідства, близько 17:00 позашляховик Hyundai Santa Fe наїхав на 62-річну місцеву жительку. Попередньо, потерпіла їхала на велосипеді по краю проїзної частини.

Автівкою керував п'яний 37-річний житель села Колки. Тест на стан алкогольного сп’яніння керманича становив 2,61 проміле.

"Жінку госпіталізували до лікарні: медики у неї діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом стінки орбіти ока, закритий перелом ноги, забій плеча", — йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.

Нагадаємо, у селі Сможе на Львівщині п’яний водій спричинив ДТП. Внаслідок аварії постраждали двоє людей, серед них — чотирирічна дівчинка.