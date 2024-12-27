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27 грудня 2024, 20:20

На Львівщині 19-річний водій на смерть збив пішохода

27 грудня 2024, 20:20
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фото: Нацполіція
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Смертельна ДТП сталася у четвер вранці, 26 грудня, на трасі "Київ-Чоп" у селі Розвадів Стрийського району. Пішохід загинув на місці аварії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у Львівській області.

За матеріалами слідства, близько 06:40 водій автомобіля Volkswagen Golf наїхав на 54-річного мешканця Стрийського району. За кермом легковика перебував 19-річний житель одного з сіл Дрогобицького району.

"Від отриманих внаслідок ДТП травм пішохід загинув на місці події", — йдеться в повідомленні.

Триває досудове розслідування. Юнакові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагічної ДТП.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині маршрутка зіткнулася з авто. Загинув чоловік, є постраждалі.

смерть розслідування трагедія аварія Львівська область смертельна ДТП пішохід
На Львівщині поїзд на смерть збив людину
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