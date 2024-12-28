В Ровенской области пьяный водитель внедорожника переехал велосипедистку

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Авария произошла вечером 27 декабря в селе Колки Сарненского района. Пострадавшую госпитализировали в больницу с серьезными травмами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Ровенской области.

По данным следствия, около 17:00 внедорожник Hyundai Santa Fe наехал на 62-летнюю местную жительницу.

Автомобилем управлял пьяный 37-летний житель села Колки.

"Женщину госпитализировали в больницу: медики у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом стенки орбиты глаза, закрытый перелом ноги, ушиб плеча", — говорится в сообщении.

Правоохранители проводят досудебное расследование.

Напомним, в селе Сможе на Львовщине пьяный водитель устроил ДТП. В результате аварии пострадали два человека, среди них четырехлетняя девочка.