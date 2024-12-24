П’яний водій спричинив ДТП на Львівщині: постраждала маленька дівчинка

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Аварія сталася у понеділок ввечері, 23 грудня, у селі Сможе Стрийського району. Внаслідок аварії постраждали двоє людей, серед них — чотирирічна дівчинка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у Львівській області.

За матеріалами слідства, близько 19:00 автомобіль Volkswagen Sharan виїхав на узбіччя та перекинувся. Легковиком керував 43-річний житель одного з сіл Самбірського району.

"Внаслідок ДТП водій та його пасажирка, чотирирічна мешканка Самбірського району, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані", — йдеться в повідомленні.

Виявилося, що керманич перебував у стані алкогольного сп’яніння. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Винуватцю аварії загрожує позбавлення волі на строк до трьох років. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

Раніше повідомлялося, що поблизу села Гончарівка на Львівщині зіткнулися автомобілі Volksvagen Tuaran та Kia Sorento. В ДТП постраждали шестеро людей, серед них – дворічна дівчинка.