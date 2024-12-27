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27 грудня 2024, 11:38

У Дніпрі легковик врізався в електроопору: стовп впав на авто, водія витягували рятувальники

27 грудня 2024, 11:38
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фото: ДСНС
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ДТП сталася 26 грудня близько 21:00 на вулиці Дзеркальна, що у Чечелівському районі Дніпра

Про це повідомляє пресцент ДСНС, передає RegioNews.

Водій легковика Daewoo Nubira, ймовірно, не впорався з керуванням, внаслідок чого влетів в електроопору. Стовп повалився на авто, через що водій був заблокований в понівеченій машині.

Рятувальники за допомогою аварійно обладнання деблокували травмованого 30-річного чоловіка та передали медикам. Його госпіталізували.

Правоохоронці встановлюють обставини аварії.

Нагадаємо, ввечері 25 грудня на Волині легковик злетів у кювет та перекинувся. Водія викинуло з авто, також постраждала пасажирка.

ДТП рятувальники Дніпро постраждалий електроопора
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