фото: ДСНС

ДТП сталася 26 грудня близько 21:00 на вулиці Дзеркальна, що у Чечелівському районі Дніпра

Про це повідомляє пресцент ДСНС, передає RegioNews.

Водій легковика Daewoo Nubira, ймовірно, не впорався з керуванням, внаслідок чого влетів в електроопору. Стовп повалився на авто, через що водій був заблокований в понівеченій машині.

Рятувальники за допомогою аварійно обладнання деблокували травмованого 30-річного чоловіка та передали медикам. Його госпіталізували.

Правоохоронці встановлюють обставини аварії.

Нагадаємо, ввечері 25 грудня на Волині легковик злетів у кювет та перекинувся. Водія викинуло з авто, також постраждала пасажирка.