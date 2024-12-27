BMW розірвало на шматки: в ДТП на Рівненщині постраждали 3 людей

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Серйозна аварія сталася у четвер, 26 грудня, між селами Дюксин та Деражне Рівненського району. Внаслідок ДТП тяжкі травми дістали троє людей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Рівненській області.

За даними слідства, близько 16:15 автомобіль BMW пішов на обгін хетчбека Ford Fusion, з’їхав у кювет і врізався у дерево. Відомо, що першою автівкою керував 22-річний мешканець села Оржів, а другою — 22-річна жителька Львівщини.

"Унаслідок ДТП травмувалися кермувальник легковика та двоє його пасажирів: 20-річний житель села Деражне та 28-річний мешканець Оржева. Усіх із політравмою медики госпіталізували до лікарні", — йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.

Нагадаємо, 24 грудня поблизу Львова зіткнулися автомобілі Mitsubishi та Renault. Внаслідок ДТП постраждали четверо людей.