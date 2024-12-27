BMW разорвало на куски: в ДТП в Ровенской области пострадали 3 человека

фото: Нацполиция

Серьезная авария произошла в четверг, 26 декабря, между селами Дюксин и Деражное Ровенского района. В результате ДТП тяжелые травмы получили три человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Ровенской области.

По данным следствия, около 16:15 автомобиль BMW пошел на обгон хэтчбека Ford Fusion, съехал в кювет и врезался в дерево. Известно, что первым автомобилем управлял 22-летний житель села Оржев, а второй — 22-летняя жительница Львовщины.

"В результате ДТП травмировались водитель легковушки и двое его пассажиров: 20-летний житель села Деражное и 28-летний житель Оржева. Всех с политравмой медики госпитализировали в больницу", — говорится в сообщении.

Правоохранители проводят досудебное расследование.

Напомним, 24 декабря вблизи Львова столкнулись автомобили Mitsubishi и Renault. В результате ДТП пострадали четыре человека.