BMW разорвало на куски: в ДТП в Ровенской области пострадали 3 человека
Серьезная авария произошла в четверг, 26 декабря, между селами Дюксин и Деражное Ровенского района. В результате ДТП тяжелые травмы получили три человека
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Ровенской области.
По данным следствия, около 16:15 автомобиль BMW пошел на обгон хэтчбека Ford Fusion, съехал в кювет и врезался в дерево. Известно, что первым автомобилем управлял 22-летний житель села Оржев, а второй — 22-летняя жительница Львовщины.
"В результате ДТП травмировались водитель легковушки и двое его пассажиров: 20-летний житель села Деражное и 28-летний житель Оржева. Всех с политравмой медики госпитализировали в больницу", — говорится в сообщении.
Правоохранители проводят досудебное расследование.
Напомним, 24 декабря вблизи Львова столкнулись автомобили Mitsubishi и Renault. В результате ДТП пострадали четыре человека.