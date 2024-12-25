Поблизу Львова зіткнулися Mitsubishi та Renault: постраждали 4 людини

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ДТП сталася вчора ввечері, 24 грудня, у селі Соснівка Львівського району. Внаслідок аварії постраждали четверо людей, серед них — дівчина-підліток

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у Львівській області.

За матеріалами слідства, близько 22:00 у межах Соснівки на трасі "Київ-Чоп" зіткнулися кросовер Mitsubishi Outlander та легковий фургон Renault Kangoo. "Японцем" керував 35-річний житель Кіровоградської області, а фургоном — 63-річний львів’янин.

"Внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів: водії обох транспортних засобів, пасажирка Renault Kangoo – 17-річна львів’янка, та пасажирка Mitsubishi Outlander – 39-річна мешканка Львівського району", — йдеться в повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Винуватцю ДТП загрожує обмеження волі на строк до трьох років. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Раніше повідомлялося, що поблизу села Гончарівка на Львівщині зіткнулися автомобілі Volksvagen Tuaran та Kia Sorento. В ДТП постраждали шестеро людей, серед них – дворічна дівчинка.