фото: поліція

ДТП сталася 26 грудня близько сьомої ранку в межах села Багачівка Звенигородського району

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Не впоравшись з керуванням, 26-річна водійка авто Daewoo Lanos виїхала на зустрічну смугу та врізалась в авто Volkwagen Transporter.

У результаті аварії, попередньо через пошкодження електропроводки, обидва автомобілі загорілися. Машини загасили рятувальники.

На місці медики надали допомогу двом водіям. Від госпіталізації вони відмовилися. Пасажирів в авто не було.

На водійку Daewoo поліцейські склали протокол за ст. 124 КУпАП.

Нагадаємо, вдень 25 грудня на Хмельниччині зіткнулися два автомобілі. Постраждали чотири людини.