У Рівному BMW збив пішохода на тротуарі: 9-річний син п'яного водія в реанімації без свідомості

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Серйозна аварія сталася ввечері 11 грудня на вулиці Київській у Рівному. Внаслідок ДТП 9-річний хлопчик дістав множинні травми та перелом основи черепа

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Рівненській області, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, близько 18:00 п'яний водій автомобіля BMW 320 перевищив швидкість, виїхав за межі проїзної частини та на тротуарі збив людину. Після зіткнення легковик злетів у кювет.

Внаслідок аварії постраждав пішохід. Чоловіка з політравмою госпіталізували до лікарні. Пізніше 52-річного жителя Звягеля перевели до медичного закладу у Львівській області.

"Тяжко травмувався і 9-річний син кермувальника: медики у нього діагностували множинні травми, забій головного мозку, перелом основи черепа. Дитина без свідомості перебуває у реанімації", — йдеться у повідомленні.

"Драгер" показав 2,9 проміле алкоголю в крові 50-річного рівнянина. Водія помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 11 грудня у Житомирі позашляховик Toyota Land Cruiser виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в легковик Mercedes Benz із дітьми. До лікарні госпіталізували всю родину.