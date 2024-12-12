На Закарпатті п'яний водій збив 7-річну дівчинку

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У Закарпатській області 32-річний водій у стані сп’яніння наїхав на 7-річну дівчинку, дитину із травмами госпіталізували

Про це повідомили у поліції Закарпатської області, передає RegioNews.

Аварія сталася ввечері 11 грудня у селі Німецька Мокра Тячівського району/

За даними поліції, 32-річний житель села Руська Мокра виїхав на узбіччя дороги та скоїв наїзд на 7-річну дівчинку, яка разом зі своєю бабусею рухалася в попутному з автомобілем напрямку.

Дитина внаслідок ДТП отримала численні травми та була госпіталізована.

Також у поліції зазначають, що водій був п'яним — у його крові виявили 2,04 проміле алкоголю. Чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, водієві загрожує від трьох до восьми років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Нагадаємо, ввечері 10 грудня на Рівненщині бус протаранив автобус. Постраждала жінка та три її дитини.