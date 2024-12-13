В Ровно BMW сбил пешехода на тротуаре: 9-летний сын пьяного водителя в реанимации без сознания

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Серьезная авария произошла вечером 11 декабря по улице Киевской в Ровно. В результате ДТП 9-летний мальчик получил множественные травмы и перелом основания черепа

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, около 18:00 пьяный водитель автомобиля BMW 320 превысил скорость, выехал за пределы проезжей части и на тротуаре сбил пешехода.

Мужчину с политравмой госпитализировали в больницу. Позже 52-летнего жителя Звягеля перевели в медицинское учреждение во Львовской области.

"Тяжело травмировался и 9-летний сын водителя: медики у него диагностировали множественные травмы, ушиб головного мозга, перелом основания черепа. Ребенок без сознания находится в реанимации", — говорится в сообщении.

"Драгер" показал 2,9 промилле алкоголя в крови 50-летнего жителя Ровно. Водителя поместили в изолятор временного содержания. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, 11 декабря в Житомире внедорожник Toyota Land Cruiser выехал на полосу встречного движения и врезался в легковушку Mercedes Benz с детьми. В больницу госпитализировали всю семью.