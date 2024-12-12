ДТП з двома загиблими на Харківщині: правоохоронці взяли під варту водія вантажівки

фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці затримали водія вантажівки, дії якого спричинили смертельну автомобільну аварію на Харківщині. У ДТП загинули двоє людей, постраждала 3-річна дівчинка

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Аварія сталася 11 грудня вранці на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" поблизу с. Іванівка Чугуївського району.

"Водій вантажівки "MAN" не переконався у безпеці своїх дій та в тому, що зустрічна смуга руху вільна на достатній для обгону відстані. Під час виїзду на смугу руху зустрічного напрямку він допустив зіткнення передньою частиною свого автомобіля з передньою частиною автівки "ЗАЗ", яка в цей час рухалась у зустрічному напрямку", - розповіли у прокуратурі.

У легковому автомобілі на пасажирських місцях перебувала родина: подружжя з трирічною дитиною, а за кермом був 39-річний друг родини. Внаслідок зіткнення з вантажівкою водій та жінка загинули на місці, а батько з донькою отримали травми.

Постраждалих госпіталізували. Наразі відомо, що дитина перебуває у тяжкому стані.

Правоохоронці затримали водія вантажівки "MAN", йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про смертельну ДТП, яка сталася 11 грудня неподалік села Іванівка Чугуївського району.