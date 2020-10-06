На Поліській митниці викрили корупційну схему при розмитненні авто

Щомісячний обсяг оборудки становив приблизно $400 тисяч

Щомісячний обсяг оборудки становив приблизно $400 тисяч

Служба безпеки України викрила посадовців Поліської митниці Держмитслужби, які організували корупційну схему під час розмитнення імпортних автомобілів.

Про це пише RegioNews посиланням на сайт СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що до угруповання входили керівник структурного підрозділу Поліської митниці та службовці одного з митних постів. Вони систематично вимагали і отримували неправомірну вигоду за сприяння у мінімізації митних платежів та не створення штучних перешкод під час митного оформлення автомобілів.

Зловмисники встановили "таксу": 100 доларів за авто з фізичної особи, 250 ‒ з юридичної. За оперативною інформацію, протиправна схема існувала щонайменше з вересня 2019 року.

Правоохоронці затримали одного із організаторів протиправної схеми під час отримання чергового траншу.

Наразі вирішується питання щодо затримання посадовців Поліської митниці згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України і вручення їм повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

У межах кримінального провадження також перевіряється можлива причетність до протиправної діяльності керівництва Поліської митниці Держмитслужби.

Нагадаємо, у вересні СБУ провела обшуки на митних пунктах Поліської митниці у справі про корупцію при розмитненні імпортних автомобілів.