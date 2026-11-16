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16 листопада 2026, 17:55

В Україні масштабні блекаути після обстрілу

16 листопада 2026, 17:55
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Фото: ілюстративне
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Після чергового обстрілу в частині регіонів України стались масові знеструмлення. В Укренерго зробили заяву

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

Внаслідок обстрілу на сході України фіксують масові знеструмлення. Особлива складна ситуація у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі. Через пошкодження енергетичних об'єктів енергопостачання міст обмежене.

Наразі енергетики вже працюють над відновленням. Першочерговим завданням є відновлення електропостачання об’єктів критичної інфраструктури: лікарень, систем водо- та теплопостачання, а також інших важливих соціальних об’єктів.

"Усі відповідальні служби працюють у постійній координації, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та поступово повертати електроенергію споживачам. Ситуація залишається складною. Відновлювальні роботи тривають безперервно", - кажуть в Укренерго.

Нагадаємо, раніше росіяни атакували енергетичний об'єкт, через що в кількох регіонах люди лишились без світла.

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