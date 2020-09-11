Схема на 100 мільйонів: СБУ провела обшуки на митних пунктах

Чиновники організували корупційну схему із розмитнення автомобілів

Чиновники організували корупційну схему із розмитнення автомобілів

Фото: СБУ

Служба безпеки України підозрює посадовців Поліської митниці в організації корупційної схеми на понад 100 мільйонів гривень під час розмитнення автомобілів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, зловмисники організували митне оформлення автомобілів із значним заниженням вартості авто.

Повідомляється, що за попередніми оцінками, діяльність митників призвела до завдання збитків державі на майже 103 мільйони гривень.

Співробітники СБ України провели 23 обшуки на митних постах "Луцьк”, "Рівне”, "Дубно” і "Сарни” Поліської митниці та місцях проживання фігурантів справи”, - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків були вилучені номерні знаки, митні та комерційні документи, засоби зв‘язку і комп‘ютерну техніка, що підтверджують незаконні оборудки та завдані бюджету збитки.

Триває досудове розслідування за фактом зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки.

Нагадаємо, у Дніпрі СБУ викрила чергову схему розкрадання бюджетних коштів, сума збитків становила понад 5,5 мільйона гривень.