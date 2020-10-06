На Полесской таможне разоблачили коррупционную схему при растаможке авто

Ежемесячный объем сделки составил примерно $400 тысяч

Ежемесячный объем сделки составил примерно $400 тысяч

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Полесской таможни Гостаможслужбы, которые организовали коррупционную схему во время растаможивания импортных автомобилей.

Об этом пишет RegioNews ссылкой на сайт СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в группировку входили руководитель структурного подразделения Полесской таможни и служащие одного из таможенных постов. Они систематически требовали и получали неправомерную выгоду за содействие в минимизации таможенных платежей и не создание искусственных препятствий во время таможенного оформления автомобилей.

Злоумышленники установили "таксу": 100 долларов за авто с физического лица, 250 ‒ с юридического. По оперативной информации, противоправная схема существовала по меньшей мере с сентября 2019 года.

Правоохранители задержали одного из организаторов противоправной схемы во время получения очередного транша.

Сейчас решается вопрос о задержании должностных лиц Полесской таможни согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и вручения им сообщения о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства также проверяется возможная причастность к противоправной деятельности руководства Полесской таможни Гостаможслужбы.

Напомним, в сентябре СБУ провела обыски на таможенных пунктах Полесской таможни по делу о коррупции при растаможивании импортных автомобилей.