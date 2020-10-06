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06 октября 2020, 19:15 2

На Полесской таможне разоблачили коррупционную схему при растаможке авто

06 октября 2020, 19:15 2
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Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Полесской таможни Гостаможслужбы, которые организовали коррупционную схему во время растаможивания импортных автомобилей.

Об этом пишет RegioNews ссылкой на сайт СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в группировку входили руководитель структурного подразделения Полесской таможни и служащие одного из таможенных постов. Они систематически требовали и получали неправомерную выгоду за содействие в минимизации таможенных платежей и не создание искусственных препятствий во время таможенного оформления автомобилей.

Злоумышленники установили "таксу": 100 долларов за авто с физического лица, 250 ‒ с юридического. По оперативной информации, противоправная схема существовала по меньшей мере с сентября 2019 года.

Правоохранители задержали одного из организаторов противоправной схемы во время получения очередного транша.

Сейчас решается вопрос о задержании должностных лиц Полесской таможни согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и вручения им сообщения о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства также проверяется возможная причастность к противоправной деятельности руководства Полесской таможни Гостаможслужбы.

Напомним, в сентябре СБУ провела обыски на таможенных пунктах Полесской таможни по делу о коррупции при растаможивании импортных автомобилей.

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