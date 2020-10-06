Стало відомо, коли можуть повернути обов'язковий техогляд автомобілів

Це одна із вимог Європейського союзу

Це одна із вимог Європейського союзу

Фото: flickr

Законопроект про обов'язковий техогляд приватних автомобілів може почати діяти з 2022 року.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю Liga.net, передає RegioNews.

За його словами, Міністерство інфраструктури України буде просувати проект закону в Кабінет міністрів.

Криклій також зазначив, що це важкий законопроект, і він не узгоджений лише з Державною регуляторною службою.

Кожен раз, коли його підіймаємо, всі кажуть: "Давайте не в цьому році", - сказав він.

За словами міністра, наступний рік є останнім для запровадження техогляду згідно із підписаною угодою з Європейським союзом.

І це трохи лякає. Адже це вже давно - приватний бізнес. Держава впливає мінімально. В Україні вже близько 650 таких суб'єктів", - розповів міністр.

Нагадаємо, 28 травня повідомлялося, що в Україні повернуть техогляд, дата повернення техогляду автомобілів поки невідома.