У "Слузі народу" анонсували нову редакцію закону про СБУ
СБУ хочуть позбавити повноважень розслідувати економічні злочини
СБУ хочуть позбавити повноважень розслідувати економічні злочини
У Верховій Раді готують до реєстрації нову редакцію законопроєкту щодо діяльності Служби безпеки України.
Про це повідомила заступниця голови депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу ZIK, інформує RegioNews.
"Готується до реєстрації нова редакція закону (законопроєкту, – ред.) про Службу безпеки України, і от якраз економічні функції, розслідування економічних злочинів у СБУ не буде", - зазначила депутатка.
Вона додала, що ці функції перейдуть під Бюро економічної безпеки, "що має стати більше аналітичним органом, аніж силовим".
Нагадаємо, СБУ відзвітувала про закриття перед виборами кількох мереж проросійських інтернет-агітаторів.
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