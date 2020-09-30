Володимир Зеленський завтра відвідає Рівненщину
Оприлюдена попередня програма візиту
Оприлюдена попередня програма візиту
Завтра, 1 жовтня на Рівненщину з робочим візитом приїде президент України Володимир Зеленський.
Про це пише RegioNews з посиланням на Рівненську ОДА.
Відомо, що глава держави планує відвідати ряд об’єктів соціальної інфраструктури, а також зустрітися з місцевими підприємницькими колами та активом партії "Слуга народу”.
Нагадаємо, учора, 29 вересня Зеленський відвідував Вінниччину з робочим візитом.
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