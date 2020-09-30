Володимир Зеленський завтра відвідає Рівненщину

Оприлюдена попередня програма візиту

Оприлюдена попередня програма візиту

Фото з відкритих джерел

Завтра, 1 жовтня на Рівненщину з робочим візитом приїде президент України Володимир Зеленський.

Про це пише RegioNews з посиланням на Рівненську ОДА.

Відомо, що глава держави планує відвідати ряд об’єктів соціальної інфраструктури, а також зустрітися з місцевими підприємницькими колами та активом партії "Слуга народу”.

Нагадаємо, учора, 29 вересня Зеленський відвідував Вінниччину з робочим візитом.