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30 вересня 2020, 15:57 2

Володимир Зеленський завтра відвідає Рівненщину

30 вересня 2020, 15:57 2
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Оприлюдена попередня програма візиту
Оприлюдена попередня програма візиту
Фото з відкритих джерел
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Завтра, 1 жовтня на Рівненщину з робочим візитом приїде президент України Володимир Зеленський.

Про це пише RegioNews з посиланням на Рівненську ОДА.

Відомо, що глава держави планує відвідати ряд об’єктів соціальної інфраструктури, а також зустрітися з місцевими підприємницькими колами та активом партії "Слуга народу”.

Нагадаємо, учора, 29 вересня Зеленський відвідував Вінниччину з робочим візитом.

Рівне Володимир Зеленський президент візит Програма
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