Зеленський прибув на Вінниччину з робочим візитом

Він проінспектує дороги, які будуються в області

Він проінспектує дороги, які будуються в області

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Вінницької області.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews. Відомо, що глава держави огляне об’єкти інфраструктури, які реконструйовано в області в межах Національної програми "Велике будівництво”. Також Зеленський проведе засідання Національної ради реформ. Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський відвідає Вінниччину. Він планував відвідати регіон ще в липні, але потім візит скасували.

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