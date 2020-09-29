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29 вересня 2020, 15:27 7

Зеленський прибув на Вінниччину з робочим візитом

29 вересня 2020, 15:27 7
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Він проінспектує дороги, які будуються в області
Фото: Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Вінницької області.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Відомо, що глава держави огляне об’єкти інфраструктури, які реконструйовано в області в межах Національної програми "Велике будівництво”.

Також Зеленський проведе засідання Національної ради реформ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський відвідає Вінниччину. Він планував відвідати регіон ще в липні, але потім візит скасували.

Володимир Зеленський президент Вінниця Вінницька область візит
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