Зеленський прибув на Вінниччину з робочим візитом
Він проінспектує дороги, які будуються в області
Він проінспектує дороги, які будуються в області
Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Вінницької області.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.
Відомо, що глава держави огляне об’єкти інфраструктури, які реконструйовано в області в межах Національної програми "Велике будівництво”.
Також Зеленський проведе засідання Національної ради реформ.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський відвідає Вінниччину. Він планував відвідати регіон ще в липні, але потім візит скасували.
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