Владимир Зеленский завтра посетит Ровенскую область

Озвучена предварительная программа визита

Озвучена предварительная программа визита

Фото из открытых источников

Завтра, 1 октября в Ровенскую область с рабочим визитом приедет президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Ровенскую ОГА.

Известно, что глава государства планирует посетить ряд объектов социальной инфраструктуры, а также встретиться с местными предпринимательскими кругами и активом партии "Слуга народа”.

Напомним, вчера, 29 сентября Зеленский посещал Винницкую область с рабочим визитом.