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30 сентября 2020, 15:57 3

Владимир Зеленский завтра посетит Ровенскую область

30 сентября 2020, 15:57 3
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Озвучена предварительная программа визита
Озвучена предварительная программа визита
Фото из открытых источников
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Завтра, 1 октября в Ровенскую область с рабочим визитом приедет президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Ровенскую ОГА.

Известно, что глава государства планирует посетить ряд объектов социальной инфраструктуры, а также встретиться с местными предпринимательскими кругами и активом партии "Слуга народа”.

Напомним, вчера, 29 сентября Зеленский посещал Винницкую область с рабочим визитом.

Ровно Владимир Зеленский президент визит Программа
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