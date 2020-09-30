Владимир Зеленский завтра посетит Ровенскую область
Озвучена предварительная программа визита
Озвучена предварительная программа визита
Завтра, 1 октября в Ровенскую область с рабочим визитом приедет президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Ровенскую ОГА.
Известно, что глава государства планирует посетить ряд объектов социальной инфраструктуры, а также встретиться с местными предпринимательскими кругами и активом партии "Слуга народа”.
Напомним, вчера, 29 сентября Зеленский посещал Винницкую область с рабочим визитом.
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