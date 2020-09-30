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30 вересня 2020, 13:42 14

Зеленський вивів Фокіна зі складу української делегації в ТКГ

30 вересня 2020, 13:42 14
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На думку президента, він відступив від справедливої оцінки окупації Росією українських територій
На думку президента, він відступив від справедливої оцінки окупації Росією українських територій
Фото: EA daily
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Президент України Володимир Зеленський вивів Вітольда Фокіна зі складу делегації в Тристоронній контактній групі та увільнив його від виконання обов'язків першого заступника глави делегації.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Для Президента є принциповим, щоб усі, на кого покладено виконання функцій від імені держави, завжди керувалися у своїй діяльності та висловлюваннях національними інтересами України й чинили справедливо”, - йдеться в повідомленні.

На думку Зеленського, Вітольд Фокін відступив передусім від справедливої оцінки тимчасової окупації Росією Криму та ОРДЛО.

Представляти державу на будь-якому рівні – це не шанс для особистих поглядів та амбіцій, це – безумовний обов'язок втілювати в життя позицію держави та інтереси українського народу”, - заявив президент.

Повідомляється, що робота української делегації в ТКГ продовжиться "на основі чіткого розуміння повного контролю Росією тимчасово окупованих територій України”.

У Зеленського також заявили про необхідність вивести з України всі незаконні збройні формування, їхню військову техніку, провести повну деокупацію та повернути Україні контроль над частиною кордону з Росією.

Нагадаємо, на засіданні парламентського комітету Фокін повторив свої тези і звинуватив Порошенка у затягуванні війни. Також він заявив, що не бачив на Донбасі ніяких ознак війни з Росією.

Аваков висловив свою думку про заяви заступника голови української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна, про те, що на Донбасі немає війни.

Володимир Зеленський звільнення Офіс президента ТКГ Вітольд Фокін
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