Зеленський створив Раду соціального розвитку регіонів: чим вона займатиметься

Глава держави також затвердив положення про Раду соціального розвитку регіонів

Глава держави також затвердив положення про Раду соціального розвитку регіонів

Офіс президента

Про це передає RegioNews з посиланням на прес-службу ОП.

В документі зазначається, що Рада створюється з метою забезпечення гарантій соціального захисту населення, доступності та якості соціальних послуг, серед іншого під час проведення реформи з децентралізації влади, сприяння налагодженню ефективної взаємодії державних органів з органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства у розв'язанні питань реалізації громадянами права на соціальний захист.

Цим же указом глава держави затвердив положення про Раду соціального розвитку регіонів.

Згідно з документом, Рада є консультативно-дорадчим органом при президентові України, завдання якої – системний аналіз ситуації щодо забезпечення гарантій соціального захисту населення та напрацювання за його результатами і внесення на розгляд Глави держави пропозицій щодо можливих шляхів розв'язання проблемних питань.

Також Рада займається підготовкою законопроєктів для їхнього розв'язання, напрацювання пропозицій щодо налагодження взаємодії з інститутами громадянського суспільства у розв'язанні питань надання соціальних послуг особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, сприяння поширенню найкращого вітчизняного та міжнародного досвіду.

"Раду, згідно з положенням, очолює заступник керівника Офісу президента України з питань соціальної політики та охорони здоров’я", - повідомляє ОП.

Зазначається, що рішення цього органу ухвалюються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради шляхом відкритого голосування.

"У разі рівного розподілу голосів голос голови Ради є вирішальним. За результатами засідання оформлюється протокол, який підписують голова та секретар Ради", - наголосили в Офісі президента.

Нагадаємо, 23 вересня Зеленський підписав указ, яким доручив Кабміну погасити борги перед виробниками електроенергії.