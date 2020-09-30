14:53  30 вересня
"Слуга народу" Микола Галушко подав заяву про вихід з партії
15:13  30 вересня
Україна офіційно заявила про підтримку територіальної цілісності Азербайджану
12:48  30 вересня
Названо ймовірного кандидата на посаду спікера української делегації в ТКГ
UA | RU
UA | RU
30 вересня 2020, 15:45 7

Зеленський створив Раду соціального розвитку регіонів: чим вона займатиметься

30 вересня 2020, 15:45 7
Читайте также на русском языке
Глава держави також затвердив положення про Раду соціального розвитку регіонів
Глава держави також затвердив положення про Раду соціального розвитку регіонів
Офіс президента
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський підписав указ №415/2020, яким утворив Раду соціального розвитку регіонів.

Про це передає RegioNews з посиланням на прес-службу ОП.

В документі зазначається, що Рада створюється з метою забезпечення гарантій соціального захисту населення, доступності та якості соціальних послуг, серед іншого під час проведення реформи з децентралізації влади, сприяння налагодженню ефективної взаємодії державних органів з органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства у розв'язанні питань реалізації громадянами права на соціальний захист.

Цим же указом глава держави затвердив положення про Раду соціального розвитку регіонів.

Згідно з документом, Рада є консультативно-дорадчим органом при президентові України, завдання якої – системний аналіз ситуації щодо забезпечення гарантій соціального захисту населення та напрацювання за його результатами і внесення на розгляд Глави держави пропозицій щодо можливих шляхів розв'язання проблемних питань.

Також Рада займається підготовкою законопроєктів для їхнього розв'язання, напрацювання пропозицій щодо налагодження взаємодії з інститутами громадянського суспільства у розв'язанні питань надання соціальних послуг особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, сприяння поширенню найкращого вітчизняного та міжнародного досвіду.

"Раду, згідно з положенням, очолює заступник керівника Офісу президента України з питань соціальної політики та охорони здоров’я", - повідомляє ОП.

Зазначається, що рішення цього органу ухвалюються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради шляхом відкритого голосування.

"У разі рівного розподілу голосів голос голови Ради є вирішальним. За результатами засідання оформлюється протокол, який підписують голова та секретар Ради", - наголосили в Офісі президента.

Нагадаємо, 23 вересня Зеленський підписав указ, яким доручив Кабміну погасити борги перед виробниками електроенергії.

Україна політика президент офіс указ
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Тернопільщині
Мер Кам'янського "жалить" конкурентів кишеньковою партією "Бджола"
Всі публікації »
Андрій Смолій
Віктор Таран
Ігор Попов
Всі блоги »