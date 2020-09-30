Зеленський створив Раду соціального розвитку регіонів: чим вона займатиметься
Президент Володимир Зеленський підписав указ №415/2020, яким утворив Раду соціального розвитку регіонів.
Про це передає RegioNews з посиланням на прес-службу ОП.
В документі зазначається, що Рада створюється з метою забезпечення гарантій соціального захисту населення, доступності та якості соціальних послуг, серед іншого під час проведення реформи з децентралізації влади, сприяння налагодженню ефективної взаємодії державних органів з органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства у розв'язанні питань реалізації громадянами права на соціальний захист.
Цим же указом глава держави затвердив положення про Раду соціального розвитку регіонів.
Згідно з документом, Рада є консультативно-дорадчим органом при президентові України, завдання якої – системний аналіз ситуації щодо забезпечення гарантій соціального захисту населення та напрацювання за його результатами і внесення на розгляд Глави держави пропозицій щодо можливих шляхів розв'язання проблемних питань.
Також Рада займається підготовкою законопроєктів для їхнього розв'язання, напрацювання пропозицій щодо налагодження взаємодії з інститутами громадянського суспільства у розв'язанні питань надання соціальних послуг особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, сприяння поширенню найкращого вітчизняного та міжнародного досвіду.
"Раду, згідно з положенням, очолює заступник керівника Офісу президента України з питань соціальної політики та охорони здоров’я", - повідомляє ОП.
Зазначається, що рішення цього органу ухвалюються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради шляхом відкритого голосування.
"У разі рівного розподілу голосів голос голови Ради є вирішальним. За результатами засідання оформлюється протокол, який підписують голова та секретар Ради", - наголосили в Офісі президента.
Нагадаємо, 23 вересня Зеленський підписав указ, яким доручив Кабміну погасити борги перед виробниками електроенергії.