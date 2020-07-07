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07 липня 2020, 16:22 5

На Рівненщині запрацюють дитсадки і спортзали

07 липня 2020, 16:22 5
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Місцева влада вирішила послабити карантин
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У Рівненській області послаблюють карантинні заходи – зокрема, дозволять роботу спортзалів, фітнес-центрів, музеїв під відкритим небом, а також частково дитсадків.

Про це йдеться на сайті Рівненської обласної державної адміністрації, пише RegioNews.

Наші епідеміологи констатують зниження захворюваності. Тому сьогодні ми говоримо про відкриття творчих студій та гуртків для дітей в області. Для підготовки до спортивних змагань – такі ж умови. Щодо роботи дитячих садочків, то рекомендуємо їх відкривати лише там, де це дозволяє епідемічна ситуація", - повідомив голова ОДА Віталій Коваль.

Наразі дитячі садки дозволяють відкрити у 5 районах – Демидівському, Радивилівському, Корецькому, Дубровицькому та Дубенському, крім міста Дубно.

Роботу садків дозволять при дотриманні рекомендацій головного санітарного лікаря:

  • обов’язковий температурний скринінг;
  • батьки не повинні заходити в садочок, вихователі зустрічають дітей на вулиці;
  • організація усіх протиепідемічних заходів, тощо.

Також в області можуть працювати творчі студії та відкриті майданчики музеїв.

Відкриття дитсадків, творчих студій та спортивних залів – на Рівненщині послаблюють карантинні заходи!

Опубліковано Рівненська обласна державна адміністрація Вівторок, 7 липня 2020 р.

Нагадаємо, в Україні на ранок 7 липня зафіксували 564 нових випадків коронавірусної хвороби, всього 49 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

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