Коронавірус в Україні: число заражених наближається до 50 тисяч
В Україні на ранок 7 липня зафіксували 564 нових випадків коронавірусної хвороби, всього 49 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Найбільше випадків інфікування виявили у Львівській, Закарпатській областях та Києві.
За останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у Львівській області - 144, Закарпатській області - 83 та місті Києві - 63", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 1979 випадків;
- Волинська область — 2788 випадків;
- Дніпропетровська область — 1116 випадків;
- Донецька область — 686 випадків;
- Житомирська область — 1469 випадків;
- Закарпатська область — 3458 випадків;
- Запорізька область — 598 випадків;
- Івано-Франківська область — 2744 випадки;
- Кіровоградська область — 663 випадки;
- м. Київ — 5665 випадків;
- Київська область — 2809 випадків;
- Львівська область — 6445 випадків;
- Луганська область — 85 випадків;
- Миколаївська область — 461 випадок;
- Одеська область — 1919 випадків;
- Полтавська область — 325 випадків;
- Рівненська область — 4228 випадків;
- Сумська область — 321 випадок;
- Тернопільська область — 2108 випадків;
- Харківська область — 2416 випадків;
- Херсонська область — 196 випадків;
- Хмельницька область — 842 випадки;
- Чернівецька область — 5032 випадки;
- Черкаська область — 678 випадків;
- Чернігівська область — 576 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загалом проведено 731 858 тестувань методом ПЛР. За минулу добу зробили в цілому 21 374 тестування, з них 9 343 методом ПЛР і 12 031 методом ІФА.
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