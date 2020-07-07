Коронавірус в Україні: число заражених наближається до 50 тисяч

За минулу добу померла 21 людина, а 490 пацієнтів одужали

За минулу добу померла 21 людина, а 490 пацієнтів одужали

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В Україні на ранок 7 липня зафіксували 564 нових випадків коронавірусної хвороби, всього 49 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільше випадків інфікування виявили у Львівській, Закарпатській областях та Києві.

За останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у Львівській області - 144, Закарпатській області - 83 та місті Києві - 63", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область — 1979 випадків;

Волинська область — 2788 випадків;

Дніпропетровська область — 1116 випадків;

Донецька область — 686 випадків;

Житомирська область — 1469 випадків;

Закарпатська область — 3458 випадків;

Запорізька область — 598 випадків;

Івано-Франківська область — 2744 випадки;

Кіровоградська область — 663 випадки;

м. Київ — 5665 випадків;

Київська область — 2809 випадків;

Львівська область — 6445 випадків;

Луганська область — 85 випадків;

Миколаївська область — 461 випадок;

Одеська область — 1919 випадків;

Полтавська область — 325 випадків;

Рівненська область — 4228 випадків;

Сумська область — 321 випадок;

Тернопільська область — 2108 випадків;

Харківська область — 2416 випадків;

Херсонська область — 196 випадків;

Хмельницька область — 842 випадки;

Чернівецька область — 5032 випадки;

Черкаська область — 678 випадків;

Чернігівська область — 576 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загалом проведено 731 858 тестувань методом ПЛР. За минулу добу зробили в цілому 21 374 тестування, з них 9 343 методом ПЛР і 12 031 методом ІФА.

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