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07 липня 2020, 09:54 6

Коронавірус в Україні: число заражених наближається до 50 тисяч

07 липня 2020, 09:54 6
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В Україні на ранок 7 липня зафіксували 564 нових випадків коронавірусної хвороби, всього 49 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільше випадків інфікування виявили у Львівській, Закарпатській областях та Києві.

За останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у Львівській області - 144, Закарпатській області - 83 та місті Києві - 63", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 1979 випадків;
  • Волинська область — 2788 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1116 випадків;
  • Донецька область — 686 випадків;
  • Житомирська область — 1469 випадків;
  • Закарпатська область — 3458 випадків;
  • Запорізька область — 598 випадків;
  • Івано-Франківська область — 2744 випадки;
  • Кіровоградська область — 663 випадки;
  • м. Київ — 5665 випадків;
  • Київська область — 2809 випадків;
  • Львівська область — 6445 випадків;
  • Луганська область — 85 випадків;
  • Миколаївська область — 461 випадок;
  • Одеська область — 1919 випадків;
  • Полтавська область — 325 випадків;
  • Рівненська область — 4228 випадків;
  • Сумська область — 321 випадок;
  • Тернопільська область — 2108 випадків;
  • Харківська область — 2416 випадків;
  • Херсонська область — 196 випадків;
  • Хмельницька область — 842 випадки;
  • Чернівецька область — 5032 випадки;
  • Черкаська область — 678 випадків;
  • Чернігівська область — 576 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загалом проведено 731 858 тестувань методом ПЛР. За минулу добу зробили в цілому 21 374 тестування, з них 9 343 методом ПЛР і 12 031 методом ІФА.

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