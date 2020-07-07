У Сумах біля міської ради протестують проти закриття атракціонів
На мітинг зібралися близько півсотні людей
На мітинг зібралися близько півсотні людей
На площі біля Сумської міської ради зібралися працівники парків, які мітингують проти заборони на роботу дитячих атракціонів.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.
Люди обурені рішенням комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій: у ньому рекомендовано виконавчому комітету Сумської міської ради заборонити роботу дитячих атракціонів у парках у зв'язку з тим, що там немає можливості забезпечити дистанцію та інші методи захисту, передбачені карантином.
Раніше повідомлялось, що у Харківському районі мешканці села Циркуни перед сесією сільради влаштували акцію протесту проти передачі земель для пасовиськ у приватну власність. На акції зібралися близько 20 жителів села, які привели з десяток корів.
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