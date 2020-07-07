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07 липня 2020, 10:47 7

У Сумах біля міської ради протестують проти закриття атракціонів

07 липня 2020, 10:47 7
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На мітинг зібралися близько півсотні людей
На мітинг зібралися близько півсотні людей
Фото: Суспільне
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На площі біля Сумської міської ради зібралися працівники парків, які мітингують проти заборони на роботу дитячих атракціонів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

Люди обурені рішенням комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій: у ньому рекомендовано виконавчому комітету Сумської міської ради заборонити роботу дитячих атракціонів у парках у зв'язку з тим, що там немає можливості забезпечити дистанцію та інші методи захисту, передбачені карантином.

Раніше повідомлялось, що у Харківському районі мешканці села Циркуни перед сесією сільради влаштували акцію протесту проти передачі земель для пасовиськ у приватну власність. На акції зібралися близько 20 жителів села, які привели з десяток корів.

карантин протест митинг Суми діти
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