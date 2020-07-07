У п'ятьох областях України за добу не виявлено жодного нового випадку COVID-19 - МОЗ

Загалом проведено 731 858 тестувань методом ПЛР

Загалом проведено 731 858 тестувань методом ПЛР

Фото: з відкритих джерел

Станом на 7 липня в Хмельницькій, Чернігівській, Миколаївській, Сумській та Херсонській області не виявлено жодного нового випадку захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусної хвороби.

Як свідчать дані системи моніторингу, за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у Львівській області - 144, Закарпатській області - 83 та місті Києві - 63.

Нагадаємо, в Україні на ранок 7 липня зафіксували 564 нових випадків коронавірусної хвороби, всього 49 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.