У п'ятьох областях України за добу не виявлено жодного нового випадку COVID-19 - МОЗ
Загалом проведено 731 858 тестувань методом ПЛР
Загалом проведено 731 858 тестувань методом ПЛР
Станом на 7 липня в Хмельницькій, Чернігівській, Миколаївській, Сумській та Херсонській області не виявлено жодного нового випадку захворювання на коронавірус.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусної хвороби.
Як свідчать дані системи моніторингу, за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у Львівській області - 144, Закарпатській області - 83 та місті Києві - 63.
Нагадаємо, в Україні на ранок 7 липня зафіксували 564 нових випадків коронавірусної хвороби, всього 49 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
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