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07 июля 2020, 16:22 5

На Ровенщине заработают детсады и спортзалы

07 июля 2020, 16:22 5
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Местная власть решила ослабить карантин
Местная власть решила ослабить карантин
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В Ровенской области ослабляют карантинные меры – в частности, позволят работу спортзалов, фитнес-центров, музеев под открытым небом, а также частично детсадов.

Об этом говорится на сайте Ровенской областной государственной администрации, пишет RegioNews.

Наши эпидемиологи констатируют снижение заболеваемости. Поэтому сегодня мы говорим об открытии творческих студий и кружков для детей в области. Для подготовки к соревнованиям – такие же условия. Относительно работы детских садов, то рекомендуем их открывать только там, где это позволяет эпидемическая ситуация", - сообщил председатель ОГА Виталий Коваль.

В настоящее время детские сады позволяют открыть в 5 районах – Демидовском, Радивиловском, Корецком, Дубровицком и Дубенском, кроме города Дубно.

Работу садов позволят при соблюдении рекомендаций главного санитарного врача:

  • обязательный температурный скрининг;
  • родители не должны заходить в садик, воспитатели встречают детей на улице;
  • организация всех противоэпидемических мероприятий, и тому подобное.

Также в области могут работать творческие студии и открытые площадки музеев.

Открытие детских садов, творческих студий и спортивных залов – на Ровенщине ослабляют карантинные меры!

Опубликовано Ровенская областная государственная администрация Вторник, 7 июля 2020 г.

Напомним, в Украине на утро 7 июля зафиксировали 564 новых случаев коронавирусной болезни, всего 49 607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

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