Мер Чернігова Атрошенко грубо висловився про президентську "Державу в смартфоні"

Також міський голова заявив, що зусилля уряду стосовно боротьби з коронавірусом є неадекватними

Також міський голова заявив, що зусилля уряду стосовно боротьби з коронавірусом є неадекватними

Фото: Чернігів online

На сьогоднішній ранковій нараді Владислав Атрошенко розкритикував ідею президента про «Державу в смартфоні» та владні методи боротьби з коронавірусом

Про це пише RegioNews з посиланням на видання Чернігів online.

Чернігівський міський голова на ранковій нараді в міськраді грубо висловився про президентську концепцію "Держава в смартфоні".

Держава в смартфоні. Який смартфон? Це в голові чиїсь хворій смартфон. Цього в житті немає. Ми навіть не знаємо, скільки населення в країні та містах", – зазначив Владислав Атрошенко.

Також мер заявив, що зусилля уряду та вищих ланок влади щодо боротьби з коронавірусом є неадекватними. Мовляв, вистачає й інших хвороб, але про них чомусь не говорять.

Віру, армію та мову люди їсти не захотіли. Не з’їдять і коронавірус", – заявив Владислав Атрошенко.

Нагадаємо, минулими вихідними у Ніжині партія Атрошенка влаштувала концерт під час карантину

Раніше мер Чернігова обізвав ідіотами нардепів від "Слуг народу".