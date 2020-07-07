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07 липня 2020, 11:13 1

Мер Чернігова Атрошенко грубо висловився про президентську "Державу в смартфоні"

07 липня 2020, 11:13 1
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Також міський голова заявив, що зусилля уряду стосовно боротьби з коронавірусом є неадекватними
Також міський голова заявив, що зусилля уряду стосовно боротьби з коронавірусом є неадекватними
Фото: Чернігів online
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На сьогоднішній ранковій нараді Владислав Атрошенко розкритикував ідею президента про «Державу в смартфоні» та владні методи боротьби з коронавірусом

Про це пише RegioNews з посиланням на видання Чернігів online.

Чернігівський міський голова на ранковій нараді в міськраді грубо висловився про президентську концепцію "Держава в смартфоні".

Держава в смартфоні. Який смартфон? Це в голові чиїсь хворій смартфон. Цього в житті немає. Ми навіть не знаємо, скільки населення в країні та містах", – зазначив Владислав Атрошенко.

Також мер заявив, що зусилля уряду та вищих ланок влади щодо боротьби з коронавірусом є неадекватними. Мовляв, вистачає й інших хвороб, але про них чомусь не говорять.

Віру, армію та мову люди їсти не захотіли. Не з’їдять і коронавірус", – заявив Владислав Атрошенко.

Нагадаємо, минулими вихідними у Ніжині партія Атрошенка влаштувала концерт під час карантину

Раніше мер Чернігова обізвав ідіотами нардепів від "Слуг народу".

коронавірус Держава в смартфоне Володимир Зеленський Чернігів мер президент Атрошенко Владислав
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