На Рівненщині покарали головного лікаря обласної лікарні за розповсюдження коронавірусу серед медиків

Догани від голови ОДА отримали також директор департаменту охорони здоров’я та його заступник

Фото: Рівне медіа

Догани від голови ОДА отримали також директор департаменту охорони здоров’я та його заступник

88 медичних працівників у Рівненській обласній лікарні хворі коронавірусом, один із них вже одужав. Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook, пише RegioNews.

За словами голови ОДА, багато медиків заразилися недугою через порушення, допущені керівниками лікарні. До відповідальності притягнули, зокрема, головного лікаря Івана Зиму та його заступників.

"За результатом перевірки комісії виявлені порушення, які були допущені при роботі даного закладу. Визначено сім відділень, в яких встановлено порушення. Комісія притягне до відповідальності головного лікаря і його заступників, які причетні до організації санітарно-епідеміологічних заходів. Оголошено також догану начальнику управління охорони здоров’я ОДА Олегу Вівсяннику, його заступнику та всім посадовцям, причетним до порушення санітарних умов".

Офіційна інформація голови Рівненської ОДА, керівника Цілодобового оперативного штабу з протидії коронавірусу Віталія Коваля. 29.04.2020 / 21:00 Станом на вечір 29 квітня на Рівненщині підтверджено 33 нових випадків захворювання на COVID-19. Це: 11 мешканців з м.Рівне 17 з Рівненського району (5 - с.Зоря, 3 –с.Шубків, 2- с.Нова Українка і по одному в селах: Клевань, Гориньград Перший, Гориньград Другий, Біла Криниця, Карпилівка, Грабів, Городок); 2 з м.Березне; 1 з Дубенського району (с.Онишківці); 1 з Корецького району (с.Старий Корець); 1 з м.Здолбунів. Вік хворих від 5 до 73 років. З числа інфікованих 7 медпрацівників: 1 фармацевт, 3 молодших медсестри, 2 анестезистки Рівненської ЦРЛ, сімейний лікар ПМСД "Центральний" (м.Рівне). Таким чином на Рівненщині зареєстровано 631 випадок захворювання на COVID-19. З них 14 летальних і 66 людей уже одужали. Сьогодні з опорних лікарень виписали ще 9 чоловік: 4 з м.Рівне, 2 з м.Березне та 3 з Сарненського району. Наразі на перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі 73 зразки. Результати повідомлю вранці. Завершено епідрозслідування в Рівненській обласній клінічній лікарні щодо великої кількості випадків захворювання медиків на COVID-19. За результатами виявлено порушення, які були допущені в режимі роботи даного закладу. Зокрема, визначені 7 відділень, де зафіксували спалах і було найбільше розповсюдження інфекції. Це - відділення анестезіології, інтенсивної терапії, мікрохірургії вуха та сурдоневрології, гнійної хірургії, проктології, центрах ортопедії та травматології, торакальної хірургії. Комісія встановила - притягнути до відповідальності головного лікаря Івана Зиму і тих заступників, які причетні до організації санітарно-епідеміологічних заходів. Враховуючи висновок комісії оголошено догану начальнику управління охорони здоров'я ОДА Олегу Вівсяннику, його заступнику Ігорю Добровольському та всім посадовцям, причетним до порушення умов діяльності закладу. Нагадаю, наразі в Рівненській обласній лікарні COVID-19 підтверджено у 88-ми медичних працівників. З них 1 одужав, 75 перебувають на амбулаторному лікуванні. Дотримуйтесь карантинних обмежень і бережіть себе! Опубліковано Віталій Коваль Середа, 29 квітня 2020 р.

Читайте також: В Україні коронавірусом захворіли майже 1700 медпрацівників

Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)