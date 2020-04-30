Львівщина: кількість померлих від COVID-19 зросла до 14
27 квітня у Львові помер пацієнт 70 років, позитивний результат ПЛР-тесту отримали вчора.
Про це повідомляє Львівська міська рада, передає RegioNews.
Ще один летальний випадок зафіксували у Львівській області. Це уже 14-та смерть від COVID-19.
Це чоловік 70 років, львів'янин. Пацієнт перебував на лікуванні в лікарні швидкої медичної допомоги, куди його перевели з 8-ої міської клінічної лікарні 24 квітня. У нього була двобічна пневмонія, інфаркт міокарду.
Помер пацієнт 27 квітня. Учора отримали результати його аналізів, ПРЛ-тест показав позитивний результат.
Станом на 08:00 год 30 квітня на Львівщині 430 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.
77 пацієнтів одужало.
За минулу добу лабораторні центри в місті провели 233 ПЛР-тести, з яких 25 – позитивні.
Нагадаємо, 28 квітня на Львівщині зафіксовано 13-тий летальний випадок від COVID-19. Тоді повідомлялося про 371 випадок інфікування коронавірусом.
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