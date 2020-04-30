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Ірина Федоляк Журналіст info@regionews.ua
30 квітня 2020, 10:46 4

Львівщина: кількість померлих від COVID-19 зросла до 14

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27 квітня у Львові помер пацієнт 70 років, позитивний результат ПЛР-тесту отримали вчора.

Про це повідомляє Львівська міська рада, передає RegioNews.

Ще один летальний випадок зафіксували у Львівській області. Це уже 14-та смерть від COVID-19.

Це чоловік 70 років, львів'янин. Пацієнт перебував на лікуванні в лікарні швидкої медичної допомоги, куди його перевели з 8-ої міської клінічної лікарні 24 квітня. У нього була двобічна пневмонія, інфаркт міокарду.

Помер пацієнт 27 квітня. Учора отримали результати його аналізів, ПРЛ-тест показав позитивний результат.

Станом на 08:00 год 30 квітня на Львівщині 430 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

77 пацієнтів одужало.

За минулу добу лабораторні центри в місті провели 233 ПЛР-тести, з яких 25 – позитивні.

Нагадаємо, 28 квітня на Львівщині зафіксовано 13-тий летальний випадок від COVID-19. Тоді повідомлялося про 371 випадок інфікування коронавірусом.


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