У Харківській інфекційній лікарні закінчуються ліки від коронавіруса і вільні місця в реанімаційному відділенні
Харківськів обласній інфекційній лікарні необхідно поповнювати запаси безкоштовних препаратів для пацієнтів з коронавірусом, так як ліки закінчуються. Про це в ефірі програми "Теми дня" на Суспільному розповів директор лікарні Павло Нартов, передає RegioNews.
За його словами, весь перший місяць пандемії ліки були, зараз запаси необхідно поповнювати. Відповідаючи на питання про те, за чий рахунок лікують супутні захворювання у хворих на коронавірус, директор лікарні відповів, що є і безкоштовні ліки, але й куплені за гроші пацієнтів.
Крім того він розповів, що в реанімаційному відділенні лікарні на сьогоднішній день - одне вільне ліжко.
"До лікувальних закладів, в першу чергу, до нашого, надходять хворі тільки з середньо-тяжкою хворобою. Це свідчить про те, що у цих хворих ж пневмонія, підвищена температура тіла, і ми цих хворих госпіталізуємо. І тяжкі хворі. Тяжкі хворі знаходяться у нас в реанімаційному відділені. Реанімаційне відділення розраховане взагалі, якщо ми працюємо у звичайному режимі, на шість ліжок, а зараз ми розвернулися на 12 ліжок. От на сьогоднішній день у нас у реанімаційному відділені знаходиться 11 хворих ", - повідомив директор інфекційної лікарні.
Нартов додав, що заклад має резерв, щоб розгорнути додаткові місця в разі надходження нових хворих на коронавірус.
"Дивіться, ми вже це планували. Ми ще розгорнули, крім 12 ліжок в реанімаційному відділенні, у нас ще є третє діагностичне відділення, де в них також є кисень. Там також 12 є місць, де можна поставити ШВЛи і ще в одному відділенні у нас є ще шість. І взагалі ми можемо розраховувати на 30 реанімаційних ліжок", - сказав директор.
За словами Нартова, хворих іншими інфекціями вже перевели в інші заклади.
Зазначимо, що станом на ранок, 30 квітня, в Харківській області 249 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За останню добу на Харківщині виявили 12 хворих COVID-19.
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