На Ровенщине наказали главного врача областной больницы за распространение коронавируса среди медиков

Выговор от председателя ОГА получили также директор департамента здравоохранения и его заместитель

Фото: Ровно медиа

Выговор от председателя ОГА получили также директор департамента здравоохранения и его заместитель

88 медицинских работников в Ровенской областной больнице заболели коронавирусом, один из них уже выздоровел. Об этом сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook, пишет RegioNews.

По словам председателя ОГА, много медиков заразились недугом из-за нарушений, допущенных руководителями больницы. К ответственности привлекли, в частности, главного врача Ивана Зиму и его заместителей.

"По результатам проверки комиссии были выявлены нарушения, которые были допущены при работе данного заведения. Определены семь отделений, в которых установлены нарушения. Комиссия привлечет к ответственности главного врача и его заместителей, которые причастны к организации санитарно-эпидемиологических мероприятий. Объявлено также выговор начальнику управления здравоохранения ОГА Олегу Вивсяннику, его заместителю и всем чиновникам, причастным к нарушению санитарных условий".

Официальная информация председателя Ровенской ОГА, руководителя Круглосуточного оперативного штаба по противодействию коронавирус Виталия Коваля. 29.04.2020 / 21:00 по Состоянию на вечер 29 апреля на Ровенщине подтверждено 33 новых случаев заболевания COVID-19. Это: 11 жильцов с м.Ровно 17 из Ровенского района (5 - с.Заря, 3 –с.Шубково, 2 - с.Новая Украинка и по одному в селах: Клевань, Горыньград Первый, Горыньград Второй, Белая Криница, Карпиловка, Грабов, Городок); 2 с м.Березно; 1 из Дубенского района (с.Онишковцы); 1 из Корецкого района (с.Старый Корец); 1 с м.Здолбунов. Возраст больных от 5 до 73 лет. Из числа инфицированных 7 медработников: 1 фармацевт, 3 младших медсестры, 2 анестезистки Ровенской ЦРБ, семейный врач ПМСП "Центральный" (г.Ровно). Таким образом на Ровенщине зарегистрировано 631 случай заболевания COVID-19. Из них 14 летальных и 66 человек уже выздоровели. Сегодня из опорных больниц выписали еще 9 человек: 4 из г.Ровно, 2 с м.Березно и 3 из Сарненского района. Сейчас на проверке в Ровенском областном лабораторном центре 73 образцы. Результаты сообщу утром. Завершен эпидрасследование в Ровенской областной клинической больнице по поводу большого количества случаев заболевания медиков на COVID-19. По результатам выявлены нарушения, которые были допущены в режиме работы данного заведения. В частности, определены 7 отделений, где зафиксировали вспышку и было наибольшее распространение инфекции. Это - отделение анестезиологии, интенсивной терапии, микрохирургии уха и сурдоневрології, гнойной хирургии, проктологии, центрах ортопедии и травматологии, торакальной хирургии. Комиссия установила - привлечь к ответственности главного врача Ивана Зиму и тех заместителей, которые причастны к организации санитарно-эпидемиологических мероприятий. Учитывая заключение комиссии объявлен выговор начальнику управления охраны здоровья'я ОГА Олегу Вівсяннику, его заместителю Игорю Добровольскому и всем чиновникам, причастным к нарушению условий деятельности учреждения. Напомню, сейчас в Ровенской областной больнице COVID-19 подтверждено в 88 медицинских работников. Из них 1 выздоровел, 75 находятся на амбулаторном лечении. Следуйте карантинных ограничений и берегите себя! Опубликовано Виталий Коваль Среда, 29 апреля 2020 г.

Читайте также: В Украине коронавирусом заболели почти 1700 медработников

Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Как противостоят коронавирус в регионах: хроника (обновляется)