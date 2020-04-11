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Валерія Ясницька
журналіст
11 квітня 2020, 12:16 22

У ДТП на Рівненщині загинув відомий закарпатський контрабандист "Докі"

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11 квітня 2020, 12:16 22
Читайте также на русском языке
У ДТП загинув закарпатський контрабандист "Докі", який фігурував у справі приватного кордону
У ДТП загинув закарпатський контрабандист "Докі", який фігурував у справі приватного кордону

Про аварію повідомили у ГУ Нацполіції Рівненської області.

Сьогодні, 11 квітня, близько 06:40 на автодорозі "Київ-Чоп", поблизу села Велика Омеляна, що на Рівненщині сталася смертельна ДТП.

45-річний водій з Закарпаття не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та на заокругленій ділянці дороги в’їхав у відбійник та перекинувся у кювет. За даними місцевих видань Закарпаття, загиблим виявився закарпатський контрабандист на прізвисько "Докі".

Аттілу Горвата, на прізвисько "Докі", вважають головним організатором афери з приватним кордоном. Свої статки Докі заробив на малясі –наркотичній речовині на основі макової соломки.

Про її контрабанду на Закарпаття угрупування "Докі" домовилося з угорською ОЗУ. Відтак приватний кордон працював у обидва боки: в Угорщину – цигарки та нелегали, а назад – наркотик-маляс.

Нагадаємо, у минулого тижня у Чернівцях вбили кримінального авторитета на прізвисько "Пача"


кримінал наркотики ДТП смерть кордон Закарпаття Рівне
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