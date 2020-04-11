У ДТП на Рівненщині загинув відомий закарпатський контрабандист "Докі"
Про аварію повідомили у ГУ Нацполіції Рівненської області.
Сьогодні, 11 квітня, близько 06:40 на автодорозі "Київ-Чоп", поблизу села Велика Омеляна, що на Рівненщині сталася смертельна ДТП.
45-річний водій з Закарпаття не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та на заокругленій ділянці дороги в’їхав у відбійник та перекинувся у кювет. За даними місцевих видань Закарпаття, загиблим виявився закарпатський контрабандист на прізвисько "Докі".
Аттілу Горвата, на прізвисько "Докі", вважають головним організатором афери з приватним кордоном. Свої статки Докі заробив на малясі –наркотичній речовині на основі макової соломки.
Про її контрабанду на Закарпаття угрупування "Докі" домовилося з угорською ОЗУ. Відтак приватний кордон працював у обидва боки: в Угорщину – цигарки та нелегали, а назад – наркотик-маляс.
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