У Чернівцях вбили кримінального авторитета на прізвисько "Пача"

Євген Боршан на прізвисько "Пача" був лідером угрупування, яке на території Буковини намагається повністю монополізувати весь наркотрафік та ринок збуту наркотиків

Фото: Поліція Чернівецької області

Євген Боршан на прізвисько "Пача" був лідером угрупування, яке на території Буковини намагається повністю монополізувати весь наркотрафік та ринок збуту наркотиків

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Правоохоронці встановили, що 4 квітня у місті Чернівці на вулиці Воробкевича невідома особа завдала вогнепальне поранення в живіт місцевому жителю. Потерпілого госпіталізували до лікарні, де він помер під час надання медичної допомоги.

Наразі співробітники поліції оглядають місця подій, опитують свідків та очевидців злочину та розшукують нападника.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєння такого злочину винній особі загрожує до 15 років позбавлення волі.

У довідці департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції у Чернівецькій області повідомляють деталі цієї справи. Поранили одного хлопця, після чого посадили в автомобіль чорного кольору марки "Тойота". Троє хлопців, одягнені у чорні шкіряні куртки, поїхали у напрямку вулиці Комарова".

Постраждалим був громадянин Боршан Євген Дмитрович, 1987 року народження, мешканець Чернівців на прізвисько "Пача".

"Боршан Є.Д. був лідером угрупування, яке на території Чернівецької області та Чернівців намагається повністю монополізувати весь наркотрафік та ринок збуту наркотиків. Крім цього група спеціалізується на вимаганнях, розбійних нападах, пограбуваннях, угонах та ін., у зв’язку з чим мав конфлікти з іншими особами, які впливають на криміногенну ситуацію в регіоні", - повідомляється у документі.

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