На Прикарпатті посадовці привласнили 580 тисяч гривень

У Галицькому районі кошти за проведення робіт із захисту території від підтоплення перераховано, а роботи фактично не проводилися

Фото: УСБУ

У Галицькому районі кошти за проведення робіт із захисту території від підтоплення перераховано, а роботи фактично не проводилися

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області у Facebook.

Оперативники спецслужби отримали інформацію, що кілька підприємців уклали угоди з місцевою владою одного з населених пунктів Галицького району на проведення робіт із захисту території від підтоплення.

Кошти за проведення робіт підприємцям було перераховано у повному обсязі. Перевірка встановила, що роботи фактично не проводилися.

Фахівець, залучений замовником для здійснення технічного нагляду та контролю за якістю і обсягами робіт, не висунув підрядникам вимог виконати всі передбачені роботи.

Через оборудку підприємці, які діяли у змові зі службовцями органу місцевого самоврядування, присвоїли майже 580 тисяч гривень зі спеціального фонду охорони природного навколишнього середовища.

Наразі службовцю, двом підприємцям та фахівцю, відповідальному за технічний нагляд, оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та ч. 1 ст. 366 - службове підроблення, Кримінального кодексу України. Вирішується питання про застосування міри запобіжного заходу.

У межах відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин та притягнення до відповідальності інших осіб, що причетні до незаконних дій.

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