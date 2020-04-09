У Миколаєві в аварію потрапив автомобіль, на якому пересувався головний санлікар Ляшко

У Миколаєві вдень 9 квітня на вул. Лазурній, біля будівлі обласного лабораторного центру, автомобіль Volkswagen врізався в припаркований мікроавтобус Renault

Фото: Новости-N

У Миколаєві вдень 9 квітня на вул. Лазурній, біля будівлі обласного лабораторного центру, автомобіль Volkswagen врізався в припаркований мікроавтобус Renault

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Новости-N.

Так, автомобіль Volkswagen Passat, на якому по Миколаєву пересувається головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, врізався в мікроавтобус Renault Trafic, на якому приїхали журналісти.

За словами очевидців, водій "Фольксвагена", здаючи назад, врізався в припаркований мікроавтобус. На момент аварії Ляшка в автомобілі не було.

В результаті ДТП ніхто не постраждав, обидва автомобілі отримали механічні пошкодження.

Volkswagen Passat був наданий у розпорядження Віктора Ляшка Миколаївською облдержадміністрацією на час його перебування в місті Миколаєві.

Раніше повідомлялося, що головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що поки немає підстав не довіряти результатами тестів на коронавірус, зроблених в Миколаївському обласному лабораторному центрі.