У Миколаєві в аварію потрапив автомобіль, на якому пересувався головний санлікар Ляшко
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Новости-N.
Так, автомобіль Volkswagen Passat, на якому по Миколаєву пересувається головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, врізався в мікроавтобус Renault Trafic, на якому приїхали журналісти.
За словами очевидців, водій "Фольксвагена", здаючи назад, врізався в припаркований мікроавтобус. На момент аварії Ляшка в автомобілі не було.
В результаті ДТП ніхто не постраждав, обидва автомобілі отримали механічні пошкодження.
Volkswagen Passat був наданий у розпорядження Віктора Ляшка Миколаївською облдержадміністрацією на час його перебування в місті Миколаєві.
Раніше повідомлялося, що головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що поки немає підстав не довіряти результатами тестів на коронавірус, зроблених в Миколаївському обласному лабораторному центрі.
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