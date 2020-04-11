На Харківщині легковик протаранив "швидку": троє загиблих, четверо – в реанімації

На окружній дорозі в районі Рогані зіткнулися Daewoo і "УАЗ" швидкої допомоги. Загинуло троє людей, ще четверо у надважкому стані в реанімації

Фото: Суспільне

На окружній дорозі в районі Рогані зіткнулися Daewoo і "УАЗ" швидкої допомоги. Загинуло троє людей, ще четверо у надважкому стані в реанімації

Про це пише RegioNews з посиланням на Суспільне. Про це на місці події розповів заступник начальника Головного управління поліції Харківщини Сергій Чиж. За його словами, у швидкій був автореєстратор, який зафіксував момент ДТП. На кадрах видно, що легковик "Daewoo" раптово виїхав на зустрічну смугу і врізався у швидку. Момент аварії зі швидкою на окружній у Харкові зафіксував відеореєстратор. Як розповів заступник начальника облуправління поліції Сергій Чиж, на кадрах видно, що Daewoo виїхав на зустрічну смугу і врізався у швидку. Внаслідок ДТП троє людей загинули, четверо травмовані: https://bit.ly/3e9InJj Опубліковано UA: Харків Пʼятниця, 10 квітня 2020 р. У швидкій перебувало п'ятеро людей. Водій загинув на місці, четверо травмованих у тяжкому стані доставлені до лікарні. Водій (попередньо, жінка) і пасажир "Daewoo" загинули. Як розповів заступник директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Юрій Подзолков, бригада швидкої (четверо чоловіків) везла пацієнтку з селища Хорошеве (Харківський район) до Харкова. Загиблому водію швидкої — за 50 років. У швидкій працював два роки. Пацієнтка та троє працівників швидкої у вкрай тяжком стані у лікарні, сказав Подзолков. Він також зазначив, що нарікань до водія не було, а автомобіль вчасно проходив технічне обслуговування.

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