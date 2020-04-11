В ДТП погиб закарпатский контрабандист "Доки", который фигурировал в деле о частной границе

В ДТП погиб закарпатский контрабандист "Доки", который фигурировал в деле о частной границе

Об аварии сообщили в ГУ Нацполиции Ровенской области.

Сегодня, 11 апреля, около 06:40 на автодороге "Киев-Чоп", вблизи села Большая Омельяна, что на Ровенщине произошло смертельное ДТП.

45-летний водитель из Закарпатья не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением и на закругленном участке дороги въехал в отбойник и перевернулся в кювет. По данным местных изданий Закарпатья, погибшим оказался закарпатский контрабандист по прозвищу "Доки".

Аттила Горвата, по прозвищу "Доки", считают главным организатором аферы с частной границей. Состояние Доки заработал на малясе –наркотическом веществе на основе маковой соломки.

О ее контрабанде на Закарпатье группировки "Доки" договорился с венгерской ОПГ. Следовательно частный границу работал в обе стороны: в Венгрию – сигареты и нелегалы, а обратно – наркотик-маляс.

Напомним, в прошлой неделе в Черновцах убили криминального авторитета по кличке "Пача"