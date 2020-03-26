У Житомирі закривають на карантин усі приватні клініки
Про це повідомив власних однієї з клінік Житомира, пише RegioNews.
Він наголошує, що попри максимальну захищеність персоналу, наявності всіх засобів захисту, надання безоплатно масок всім відвідувачам, вимірювання їм температури та розведення потоків пацієнтів, заклад закривають.
Що робити пацієнтам, які мають декларації з лікарями приватних клінік - пояснень немає. Як і те, де вони здійснюватимуть прийом, якщо закриють приватні заклади.
Необхідно ще памятати і про те, що саме в приватних клініках можна було пройти МРТ та інші процедури, так як в державних клініках цього необхідно чекати кілька годин, а то і днів. Що робити пацієнтам, на даний момент пояснень немає.
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