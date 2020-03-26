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26 березня 2020, 13:54

У Житомирі закривають на карантин усі приватні клініки

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26 березня 2020, 13:54
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В Житомирі обласний оперативний штаб щодо запобіганню занесенню і поширенню випадків COVID 19 постановив припинити роботу приватних медичних закладів
Фото: Shutterstock
В Житомирі обласний оперативний штаб щодо запобіганню занесенню і поширенню випадків COVID 19 постановив припинити роботу приватних медичних закладів

Про це повідомив власних однієї з клінік Житомира, пише RegioNews.

Він наголошує, що попри максимальну захищеність персоналу, наявності всіх засобів захисту, надання безоплатно масок всім відвідувачам, вимірювання їм температури та розведення потоків пацієнтів, заклад закривають.

Що робити пацієнтам, які мають декларації з лікарями приватних клінік - пояснень немає. Як і те, де вони здійснюватимуть прийом, якщо закриють приватні заклади.

Необхідно ще памятати і про те, що саме в приватних клініках можна було пройти МРТ та інші процедури, так як в державних клініках цього необхідно чекати кілька годин, а то і днів. Що робити пацієнтам, на даний момент пояснень немає.

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24 березня повідомлялось, що в Житомирську область надійшла перша партія медичних засобів з Китаю для поповнення запасів у лікарнях Житомирщини.


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