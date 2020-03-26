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26 березня 2020, 13:38 4

Кабмін дозволив передати лікарням протиепідемічні конфісковані товари

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26 березня 2020, 13:38 4
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Кабінет міністрів прийняв постанову, яка передбачає безоплатну передачу закладам охорони здоров'я конфіскованих товарів протиепідемічного призначення на час карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу
Фото: Shutterstock
Кабінет міністрів прийняв постанову, яка передбачає безоплатну передачу закладам охорони здоров'я конфіскованих товарів протиепідемічного призначення на час карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу

Про це передає урядовий портал, пише RegioNews.

"Ця постанова дає можливість забезпечити лікарні необхідними зараз засобами захисту, а отже, знизити ризик інфікування коронавірусом СОVID-19 медичного персоналу та осіб, з якими вони контактують. Ми будемо безоплатно передавати водонепроникні лабораторні костюми, медичні рукавички, одноразові медичні ізоляційні халати, медичні маски, захисні окуляри і щитки, респіратори класу захисту не нижче FFР2, конфісковані в установленому порядку, в установи охорони здоров'я", - зазначив заступник мініст ра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

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