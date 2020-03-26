Кабмін дозволив передати лікарням протиепідемічні конфісковані товари

Кабінет міністрів прийняв постанову, яка передбачає безоплатну передачу закладам охорони здоров'я конфіскованих товарів протиепідемічного призначення на час карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу

Фото: Shutterstock

Кабінет міністрів прийняв постанову, яка передбачає безоплатну передачу закладам охорони здоров'я конфіскованих товарів протиепідемічного призначення на час карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу

Про це передає урядовий портал, пише RegioNews. "Ця постанова дає можливість забезпечити лікарні необхідними зараз засобами захисту, а отже, знизити ризик інфікування коронавірусом СОVID-19 медичного персоналу та осіб, з якими вони контактують. Ми будемо безоплатно передавати водонепроникні лабораторні костюми, медичні рукавички, одноразові медичні ізоляційні халати, медичні маски, захисні окуляри і щитки, респіратори класу захисту не нижче FFР2, конфісковані в установленому порядку, в установи охорони здоров'я", - зазначив заступник мініст ра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко. Раніше Кабмін вирішив урізати держбюджет: де і на скільки Також Кабмін дозволив працювати обмінникам, СТО та зоомагазинам

.